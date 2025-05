Il brano in collaborazione con il gruppo cubano Gente de Zona

Leggera come la brezza di primavera che anticipa l’estate, torna la musica di Cristiano Malgioglio. Il cantuatore, reduce dallo straordinario successo della co-conduzione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, promette tanta allegria e ritmo con la sua ‘Alè, Alè’, un inno alla vita che lo vede collaborare con il gruppo cubano Gente de Zona.

“Sono molto felice – racconta Malgioglio a LaPresse -. A volte i miei amici mi dicono che non c’è estate senza Cristiano Malgioglio, e forse è vero, perchè porto un momento di spensieratezza. Ma non parliamo di ‘tormentone’. Ho avuto la fortuna di fare tormentoni, come ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, ‘Dolceamaro’, ‘Fernando’, ma io sono uno a cui piace soprattutto parlare d’amore. In estate voglio far gioire la gente, voglio farla ballare”.

Gruppo di fama mondiale, i Gente de Zona hanno alle spalle collaborazioni del calibro di Enrique Iglesias, con cui nel 2014 interpretarono ‘Bailando’: “Li conoscevo sin da quando vivevano a Cuba – spiega Malgioglio -. Ero pazzo della voce di Alexander Delgado, e anche di Randy, e quando ho chiesto di fare questo pezzo con loro, mi hanno detto subito sì. E’ una canzone dai ritmi latini, molto incalzante, ritmi tropicali, un pezzo che si fa cantare subito e che potrebbe benissimo essere un inno per i mondiali di calcio”.

Il brano, prodotto dalla Warner, uscirà venerdì 9 maggio. “In questo momento in cui non si capisce più cosa succede in questo mondo – racconta Malgioglio – avevo bisogno di dare un po’ di gioia, allegria e serenità. E vorrei che la gente cantasse questo pezzo, o sicuramente lo ballerà. Già dal titolo, ‘Alè alè’, è un invito a ‘gozar la vida’ e divertirsi. La vita per me è ‘come un carnevale’, come dice Celia Cruz”.

Nelle prossime settimane, Malgioglio sarà impegnato in due importanti appuntamenti oltre confine, a Londra e a Berlino, segno di una popolarità sempre fortissima e che ha trovato una ulteriore formidabile cassa di risonanza sul palco dell’Ariston: “Dopo il Festival di Sanremo in tanti hanno scoperto Cristiano Malgioglio – dice l’artista -, che penso sia l’immagine più forte che abbia la televisione italiana. E’ bastata quella discesa a Sanremo, con quel velo rosso, che sono esploso ovunque. Essere diverso come me mi dà una gioia immensa, perchè non ho colleghi, ma centinaia di imitatori. E questo mi fa molto felice”.

Contemporaneamente ai suoi impegni discografici, Cristiano si avvia a chiudere anche la stagione di ‘Amici’, confermatissimo dall’amica Maria De Filippi nella giuria dello show serale. “Non so come ringraziare Maria – osserva Malgioglio -, che mi ha reso molto felice in questo ruolo. Le dico grazie anche perchè sono sempre a contatto con ragazzi molto giovani, e con i miei giudizi sono sempre onesto. Lavorare con Maria è la gioia mia più grande“.

