La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out dichiarandosi transgender. In un’intervista con Them pubblicata martedì 29 aprile, incentrata su “come entrare in questa nuova identità”, ha detto Airyn, l’aspirante attrice e modella ha condiviso dettagli rivelatori sulla sua vita come una dei sette figli del celebre attore.

Sua madre, l’attrice Toukie Smith, ha avuto con l’81enne premio Oscar la figlia Airyn e il fratello gemello Julian. “C’è differenza tra essere visibili ed essere visti”, ha detto Airyn, 29 anni. “Sono stata visibile. Non credo di essere stata ancora vista”.

Dopo che il Daily Mail e altri organi di stampa hanno riportato la notizia di una sua recente apparizione e hanno “sbagliato le informazioni”, Airyn ha spiegato: “Mi hanno solo ricordato che la gente in realtà non sa nulla di me”.

Rivolgendosi a quei media che la etichettavano come una ‘nepo baby’ a causa di suo padre, ha detto: “Non sono cresciuta con una parte secondaria in uno dei film di mio padre, né andando a riunioni di lavoro o assistendo a première. Mio padre ci teneva molto a farci trovare la nostra strada… Vorrei che [il successo] arrivasse per merito mio. Ovviamente, nessun genitore è perfetto, ma sono grata che entrambi i miei genitori che abbiano accettato di tenermi lontana dai riflettori”, ha detto riferendosi a De Niro e Smith. “Mi hanno detto che volevano che avessi un’infanzia il più normale possibile”.

