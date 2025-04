Presente alla cerimonia anche Shonda Rhimes, la creatrice di 'Grey's Anatomy' che ha reso l'attrice famosa

Ellen Pompeo, Grey di ‘Grey’s Anatomy‘ ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ieri è stata affiancata da amici, familiari e dalla creatrice di ‘Grey’s Anatomy’, Shonda Rhimes, mentre riceveva il riconoscimento.

“Questo è a un milione di miglia da dove avrei mai pensato di arrivare. E ho imparato a essere qui, a stare qui, a godermi tutto questo grazie alle persone nella mia vita, perché mi hanno insegnato tanto. Shonda mi ha permesso di avere una carriera, di essere pagata e di essere madre,” ha detto la Pompeo. “Non conosco molte altre attrici in questa città che abbiano avuto il privilegio di essere circondate da donne brillanti.”

L’attrice 55enne era accompagnata dal marito Chris Ivery mentre posava accanto alla stella.

Le parole di Ellen Pompeo

“Tutti i miei amici sono qui. Le mie collaboratrici domestiche sono qui. Voglio dire, amo tutte le persone della mia vita. La mia assistente… sono davvero, davvero grata di avere tutti voi nella mia vita, perché ci vuole ognuno di voi per aiutarmi, per sollevarmi, per insegnarmi, per farmi capire di cosa dovrei essere grata invece di scappare dalle cose.”

Shonda Rhimes: “Onore per me scrivere e lavorare con Ellen Pompeo”

“Ellen, è stato un onore lungo una vita scrivere per te e lavorare con te. Mi hai insegnato lezioni importanti che nemmeno sapevo di dover imparare. Sono grata ogni giorno per la magia che porti in’ Grey’s Anatomy’, e so che il panorama televisivo è cambiato per sempre – in meglio – grazie alla tua luce. Ragazza, sei un’icona vivente e pulsante, e anche se non hai bisogno di una stella per dimostrarlo, è davvero bello vedere questa verità scolpita nella pietra”.

