Grey’s Anatomy

Lo storico personaggio ritornerà a sorpresa nella 18/a stagione della serie tv

Una sorpresa gradita e inaspettata ha mandato in delirio, nelle ultime ore, i fan di “Grey’s Anatomy“: la dottoressa Addison Montgomery sta per tornare. Ad annunciarlo è stata Kate Walsh, l’attrice che ha sempre interpretato il chirurgo in “Grey’s Anatomy” e nello spin-off “Private Practice”.

Kate Walsh ha dato la notizia condividendo un video su Instagram, nel quale balla felice e divertita, scherzando sulla domanda che l’ha sempre accompagnata: “Tornerai in Grey’s Anatomy?”. Il post è accompagnato dalla caption: “Sta accadendo davvero. La Dr. Addison Montgomery vi visiterà presto”. Ellen Pompeo, che interpreta Meredith Gray nella serie, ha subito commentato: “Diamo loro quello che vogliono… un dramma televisivo di qualità!”.

Kate Walsh ha lasciato il cast della serie al termine della terza stagione, nel 2007, quando è diventata la protagonista dello spin-off “Private Practice”. In seguito la Walsh è comunque ritornata in alcuni episodi ma, a quanto pare, nella 18/a stagione la sua presenza sarà maggiore. La nuova stagione dello show dovrebbe uscire a breve, secondo quanto annunciato dalla ABC.

Accanto a “Private Practice”, che è andato in onda per sei stagioni dal 2007 al 2013, Kate Walsh è apparsa recentemente anche in “Emily in Paris”, al fianco di Lily Collins.

