L'attrice in studio a 'Che Tempo Che Fa' domenica 13 aprile

L’attrice Whoopi Goldberg incontra Luciana Littizzetto vestita da suora nello studio di ‘Che Tempo Che Fa’, andato in onda domenica sera 13 aprile sul Nove, condotto da Fabio Fazio. Caryn Elaine Johnson (questo il suo vero nome) è infatti la star del cult movie ‘Sister Act’: Littizzetto è entrata in studio sulle note della colonna sonora ‘I will Follow Him’.

