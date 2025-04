Il chiarimento dopo anni di dissapori. L'annuncio della Regina del pop sui social

Madonna ed Elton John fanno pace dopo anni di dissapori. Lo annuncia la Regina del pop in un lungo post sui social, commentando una foto in cui i due artisti si stringono in un abbraccio. “Sono andata a veder Elton John esibirsi al Saturday Night Live questo weekend! Wow”, scrive Madonna. E ricorda: “Al liceo una sera andai di nascosto a vedere Elton John dal vivo a Detroit. È stata un’esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere trasformativo della musica. Mi ero sempre sentita un’outsider crescendo e vederlo sul palco mi ha aiutato a capire che andava bene essere diversi, distinguersi, prendere la strada meno battuta. Era addirittura essenziale”.

Madonna: “Crollato il muro tra noi”

Madonna racconta anche quanto le abbia fatto male sapere che un artista che lei ammirava così tanto, condivideva pubblicamente la sua antipatia per lei. “Quando l’ho incontrato – scrive Madonna – la prima cosa che gli è uscita dalla bocca è stata ‘Perdonami’ e il muro tra noi è crollato. Il perdono è uno strumento potente. Nel giro di pochi minuti. Ci abbracciavamo. Poi mi ha detto che aveva scritto una canzone per me e che voleva collaborare. È stato come se il cerchio si fosse chiuso! E puoi dire a tutti, This Is Your Song…”.

