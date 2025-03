A sinistra Gino Paoli, a destra il figlio (foto da Facebook)

Giovanni Paoli, giornalista, era nato nel 1964 dal matrimonio tra Gino Paoli e la prima moglie Anna Fabbri

Lutto per il cantautore e musicista Gino Paoli. Il figlio primogenito, Giovanni, si è spento a 60 anni a causa di un infarto. La morte è avvenuta venerdì, all’ospedale Niguarda di Milano. Giovanni Paoli, giornalista, era nato nel 1964 dal matrimonio tra Gino Paoli e la prima moglie Anna Fabbri.

“Oggi, con cuori pesanti e penne riluttanti, siamo costretti a dare l’ultimo saluto al nostro Direttore Responsabile, Giovanni Paoli. Il suo decesso non è solo una perdita personale per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo, ma segna anche la fine di un’era per il nostro giornale” si legge in un post su Instagram della testata on line Dillinger News. “A tutti noi, a chi ha lavorato al suo fianco, a chi ha imparato da lui, ai membri della sua famiglia che oggi piangono un uomo eccezionale, Giovanni lascia un vuoto incolmabile. Era come i gatti che tanto amava: solitario, intelligente, a tratti tagliente, ma dotato di una umiltà profonda, quella umiltà che solo le grandi anime possiedono”, il messaggio dei colleghi.

