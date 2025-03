I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas diventa un’opera pop sul palco del Teatro Brancaccio di Roma dal 5 al 16 marzo. Una nuova vita in questo spettacolo inedito in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto emozionante e coinvolgente. In attesa di D’Artagnan protagonisti Gio’ Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo ed elegante di Giuliano Peparini al quale è affidata la direzione Artistica e la regia.

I Tre Moschettieri diventa un musical

Le coreografie del musical sono curate da Veronica Peparini e Andreas Müller, la preparazione dei duelli è del Maestro d’Armi Renzo Musumeci Greco, i testi scritti da Alessandro Di Zio e le musiche composte da Gio’ Di Tonno; gli arrangiamenti sono di Giò Di Tonno e Giancarlo Di Maria che ha curato anche le orchestrazioni.

