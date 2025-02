Il partito di Salvini critica il cantante estone per la canzone Espresso Macchiato: "Offesa alle vittime di mafia"

La Lega contro Tommy Cash. Il brano Espresso Macchiato, che già spopola sul web, fa infuriare il partito di Matteo Salvini che chiede l’esclusione da Eurovision Song Contest 2025 dell’artista che rappresenterà l’Estonia.

“È inaccettabile che il programma televisivo più visto al mondo ospiti un cantante che dà del ‘mafioso’ al Paese che ha visto nascere tanti magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, politici, giornalisti, sacerdoti e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno contro la mafia. È anche in rispetto della loro memoria che tanti italiani chiedono che Tommy Cash non porti sul palco dell’Eurovision Song Contest la sua canzone, o almeno che cambi quel verso ingiurioso”, afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).

“Mi like to fly privati with twenty-four carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso“, è una delle frasi ‘incriminate’ nel brano dell’artista. “Il Codice di condotta ufficiale dell’Eurovision Song Contest vieta espressamente di ‘promuovere stereotipi basati sulla nazionalità’. Cosa serve di più alla European Broadcasting Union, organizzatrice dell’evento, per intervenire?”, si chiede Centinaio.

“La nostra protesta in questi giorni sta facendo il giro del mondo ed è stata riportata da prestigiose testate giornalistiche nazionali e internazionali come Cnn, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel e altre. Se il cantante estone voleva avere visibilità, ci è già riuscito. Ora impari ad avere anche rispetto“, conclude il vicepresidente del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata