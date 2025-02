Ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, sul Nove, Giorgia ha parlato di Sanremo e dell’esperienza vissuta a ‘X Factor‘ in qualità di conduttrice. “Dopo la conduzione della scorsa edizione, tornerai anche nella prossima di ‘X Factor’?”, le ha chiesto Fazio. “Allora, se mi chiamano mi sa di sì, ma ancora non mi hanno chiamato”, ha risposto con ironia Giorgia. “Non è che hai cambiato numero di telefono?“, ha domandato Fazio. “No, no… Io non lo cambio mai. Infatti ce l’hanno tutti”, ha puntualizzato la cantante.

