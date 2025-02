Tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo appuntamento della 75° edizione del Festival

Rose Villain che lascia a bocca aperta con il suo Fendi, davvero audace. Alessia Marcuzzi in rosso e Alessandro Cattelan in total white. La serata finale del Festival di Sanremo non ha deluso le aspettative dal punto di vista del look. Competitive Clara e Noemi mentre Olly, il trionfatore della rassegna canora, si è esibito con la canotta della salute sotto la camicia.

