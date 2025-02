A trionfare all'Ariston Olly con "Balorda nostalgia"

Sono stati 13 milioni 427mila gli spettatori medi che hanno assistito alla serata finale del 75esimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Il dato si riferisce alla media total audience. Lo share medio è stato pari al 73.1%.

A vincere la kermesse è stato Olly, con ‘Balorda nostalgia’. Secondo Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’, che ha vinto anche il premio della Critica ‘Mia Martini’. Terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’. Quarto classificato Fedez con ‘Battito’. Quinto posto per Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’.

Il picco

Il picco in termini di ascolti della serata finale, secondo i dati della total audience, si è registrato all 22.09 con 16,7 milioni di spettatori medi, nel momento in cui Alberto Angela ha presentato l’esibizione di Francesco Gabbani. Il picco di share al momento della proclamazione del vincitore, Olly, con l’87,3%.

