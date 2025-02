A Sanremo 2025 si è conclusa anche la quarta serata del Festival, aperta da Roberto Benigni. In attesa della finale, l’inviato di LaPresse Andrea Tuttoilmondo, racconta i momenti salienti della puntata in cui è andata in scena la sfida dei duetti e delle cover vinta da Giorgia e Annalisa che hanno portato sul palco dell’Ariston il brano Skyfall di Adele. Una serata da record che ha totalizzato uno share del 70,8%. Per la serata della finale, al fianco di Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

