Il cantautore sul palco del Festival: "Un altro step della mia storia che non è finita"

Antonello Venditti fa cantare platea e sala stampa all’Ariston con ‘Ricordati di me’ e ‘Amici mai’. Il cantautore romano, che non ha mai partecipato al Festival di Sanremo come cantante in gara, viene omaggiato dalla kermesse con un premio alla carriera.

Venditti: “La mia storia non è finita”

Riferendosi a Carlo Conti, Venditti ha detto: “Il miracolo bellissimo l’ha fatto lui. A Natale è andato in una chiesa e ha trovato dei ragazzi che cantavano ‘Stella’. Mi ha mandato quel filmato. E forse è stato un segno del destino. Questo premio è un altro step della mia storia che non è finita, il passato si deve portare ad un futuro di speranza. Vivere vuol dire soffrire, lottare per le proprie idee, gli amori, cadere, rialzarsi. Questa è la vita”.

