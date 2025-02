Vincono Giorgia e Annalisa con 'Skyfall' di Adele, secondo Lucio Corsi poi Fedez

Giorgia e Annalisa con ‘Skyfall’ di Adele hanno vinto la quarta serata di Sanremo 2025, quella dei duetti. Al secondo posto si piazza Lucio Corsi, che sul palco dell’Ariston ha cantato con Topo Gigio ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. Terza l’attesa nuova versione di ‘Bella stronza’ di Fedez e Marco Masini. Quella della serata cover a Sanremo è una classifica a sè stante, che non conta per la classifica generale del Festival.

Sanremo 2025, la classifica della serata dei duetti

Appena fuori dal podio, nella serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2025, arriva al quarto posto ‘Il pescatore’ di Fabrizio De Andre interpretata da Olly assieme a Goran Bregovic e la Wedding and funeral band, quinta ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla cantato da Brunori Sas, Sinigallia e Dimartino, sesto Irama, sul palco con Arisa, col brano ‘Say something’ di Christina Aguilera. Settimo posto per ‘Yes I know my way’ di Pino Daniele del duetto Rocco Hunt-Clementino, seguono il medley formato da ‘A mano a mano’ di Cocciante (reso celebre da Rino Gaetano) e ‘Folle città’ di Loredana Bertè cantato da Elodie e Achille Lauro, ‘The sound of the silence’ di Simon and Gurfunkel del duetto Clara-Il Volo e ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci interpretata dallo stesso con The Kolors.

