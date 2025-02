Si parte alle 20:44, fine prevista per l'1:57. Apre Gabry Ponte. Tra gli ospiti Venditti, Edoardo Bove, Vanessa Scalera e Alberto Angela

Grande attesa per la quinta serata del 75° Festival di Sanremo, quella della finalissima della kermesse canora che prenderà il via stasera alle 20:44. L’evento sarà ovviamente trasmesso su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Una scaletta corposa (qui il dettaglio della serata) che partirà con l’apertura di Gabri Ponte che in consolle farà ballare l’Ariston a ritmo della sua “Tutta l’Italia”, la canzone scelta da Carlo Conti come jingle ufficiale di questo Festival.

I co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan

Al fianco del direttore artistico, per questo atto finale della rassegna musicale, ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, mattatore finora del Dopofestival. “Più che emozionata sono proprio felice di essere qua, la felicità di essere all’Ariston”, ha detto la Marcuzzi in conferenza stampa che ha definito l’invito di Conti “un regalo”.

“Sarò al servizio dei cantanti, della musica. Sono qui per aiutarvi e celebrare un momento meraviglioso”, ha chiosato la presentatrice. “Io conduttore in futuro del Festival di Sanremo insieme ad Alessia Marcuzzi? Sarebbe bello ma quest’anno sono venuto concentrato solo sul Dopofestival e vivo” la co-conduzione della serata finale “come una tesi di laurea”, ha invece detto l’altro co-conduttore di serata.

“Lo spirito è quello di divertirsi – ha aggiunto – per ognuno di noi l’idea di presentare Sanremo è una cosa benna. Se succederà benissimo, altrimenti terrò questa serata come un ricordo”.

I 29 cantanti in gara e l’ordine d’uscita

Stasera si esibiranno nuovamente tutti i 29 cantanti in gara. Apre le danze Francesca Michielin, chiude Sarah Toscano. Dopo Michielin toccherà a Willie Peyote, Marcella Bella, Bresh, Modà, Rose Villain, Tony Effe Clara, Serena Brancale, Brunori Sas, Francesco Gabbani, Noemi, Rocco Hunt, The Kolors, Olly, Achille Lauro, Coma _Cose, Giorgia, Simone Cristicchi, Elodie, Lucio Corsi, Irama, Fedez, Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento, Joan Thiele, Massimo Ranieri, Gaia, Rkomi e Sarah Toscano. Di seguito l’ordine esatto delle esibizioni con i titoli delle canzoni.

Francesca Michielin con Fango in paradiso

Willie Peyote con Grazie ma no grazie

Marcella Bella con Pelle diamante

Bresh con La tana del granchio

Modà con Non ti dimentico

Rose Villain con Fuorilegge

Tony Effe con Damme ‘na mano

Clara con Febbre

Serena Brancale con Anema e core

Brunori Sas con L’albero delle noci

Francesco Gabbani con Viva la vita

Noemi con Se t’innamori

Rocco Hunt con Il ritmo delle cose

The Kolors con Tu con chi vuoi fare l’amore

Olly con Balorda nostalgia

Achille Lauro con Incoscienti giovani

Coma_Cose con Cuoricini

Giorgia con La cura per me

Simone Cristicchi con Quando sarai piccola

Elodie con Dimenticarsi alle 7

Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Irama con Lentamente

Fedez con Battito

Shablo feat. Guè, Joshua con La mia parola

Joan Thiele con Eco

Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore

Gaia con Chiamo io chiami tu

Rkomi con Il ritmo delle cose

Sarah Toscano con Amarcord

Gli ospiti della serata: da Bove ad Alberto Angela. A Venditti il premio alla carriera

Tra gli ospiti attesa questa sera Antonello Venditti che canterà due sue grandi successi, ‘Amici mai’ e ‘Ricordati di me’. Il cantautore romano è stato invitato per ricevere il secondo Premio alla carriera di questa edizione, dopo quello assegnato a Iva Zanicchi. Pur non avendo mai partecipato al Festival, a differenza di Zanicchi, “è un pezzo di storia della musica italiana”, ha sottolineato Conti. È un omaggio alla mia storia artistica che non si conclude certo oggi ma guarda soprattutto al domani”, ha replicato Venditti.

Sul palco dell’Ariston saliranno poi Edoardo Bove, Alberto Angela e Vanessa Scalera. Il centrocampista della Fiorentina, a cui è stato applicato un defibrillatore dopo il malore in campo nel match contro l’Inter del dicembre scorso, presenterà Elodie. Il divulgatore scientifico parlerà della puntata speciale di Ulisse dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri e poi presenterà Francesco Gabbani. L’attrice invece presenterà la sua Imma Tataranni, su Rai1 dal 23 febbraio con la terza stagione.

