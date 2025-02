Brunori Sas, Olly, Coma_Cose, Irama, Gabbani i prescelti dalle giurie

La terza serata del Festival Sanremo 2025 ha messo in evidenza in classifica Brunori Sas, Olly, Coma_Cose, Irama, Gabbani. E’ questa la cinquina ‘randomica’ scelta dal televoto e dalla giuria delle Radio per i 14 cantanti che si sono esibiti nella terza serata all’Ariston.

