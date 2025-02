Zakharova ha criticato le parole pronunciate dal presidente della Repubblica durante una lezione all'Università di Marsiglia, il 5 febbraio

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito offensive, scandalose e del tutto false le “invenzioni blasfeme” del Presidente italiano Sergio Mattarella, che ha paragonato le azioni della Russia in Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa.

La critica di Zakharova

“È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia, un paese che sa in prima persona cosa sia veramente il fascismo”, ha commentato Zakharova. “Ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista”, ha detto Zakharova in un briefing, aggiungendo che: “Il nostro paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler. Il nostro paese non solo è stato in grado di espellere il nemico dal suo territorio, ma lo ha anche scortato a casa, distruggendolo. E allo stesso tempo ha liberato l’Europa dal nazismo e dal fascismo”.

Le parole di Mattarella

Mattarella il 5 febbraio, durante una lezione all’Università di Marsiglia aveva detto: “Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali. Il risultato fu l’accentuarsi di un clima di conflitto – anziché di cooperazione – pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura.”. Il presidente della Repubblica aveva tenuto una lectio magistralis in occasione della consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille.

