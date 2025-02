I pronostici sui vincitori del Festival. Olly più considerato di Achille Lauro

Sempre più un duello Giorgia-Cristicchi quello per la vittoria del Festival di Sanremo 2025. I due artisti restano stabili nella top-5 anche nella seconda serata, confermando il ‘piazzamento’ della prima esibizione, che gli permette di rimanere in testa alla lavagna di bookmaker: si gioca tra 3 a su Planetwin3365 e 3,25 su Snai il successo della cantautrice, mentre oscilla tra 3 e 3,50 il bis del vincitore 2007. Resiste alle loro spalle Olly, a 5,50, sempre seguito da Achille Lauro a 7,50 e da Fedez, anche lui tra i primi cinque mercoledì sera, e ora sceso a quota 8. Lo scrive Agipro. Con solo Giorgia, tra le donne, in cima alle preferenze dei bookmaker, per gli esperti di Goldbet non sarà bis femminile dopo Angelina Mango, possibilità offerta a 3 contro l’1,40 del trionfo maschile, mentre è poco realistico il successo di un gruppo, visto a 13. C’è bagarre anche per la parte bassa della classifica: per l’ultimo posto sabato sera sfida generazionale Marcella Bella-Sarah Toscano, entrambe fissate a 2,25, mentre si gioca a 4 il 29esimo posto di Rkomi.

