Mercoledì si sono esibiti 15 dei 29 cantanti in gara. Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi sono i nomi della top 5

Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Sono questi cinque, in ordine sparso, i cantanti più votati nella seconda serata del Festival di Sanremo che ha visto esibirsi 15 dei 29 artisti in gara. La classifica parziale è stata ottenuta grazie al contributo della giuria delle Radio, che ha pesato per il 50%, e dal risultato del televoto che ha inciso sul restante 50%.

Fedez felice per la classifica, ringraziamenti sui social

Fedez felice per essere entrato nella top 5 della seconda serata del Festival di Sanremo. Su Instagram il rapper milanese posta una foto che lo ritrae sorridente mentre fa il segno della vittoria con le dita. “Grazie” e un cuore accompagnano lo scatto.

