“E’ stato molto difficile per me arginare la mia emozione, non è facile cantare questo brano perché la persona a cui è dedicato è ancora in vita ed era davanti alla televisione ieri sera, mia mamma. Ho cercato di svuotare la mente e di portare a casa questa prima esibizione e devo dire che sono orgoglioso di avercela fatta”. Lo ha detto Simone Cristicchi intervistato da LaPresse, commentando la sua esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, in cui porta in gara il brano ‘Quando sarai piccola’, dedicata alla madre malata.

Parlando delle emozioni trasmesse dal palco dell’Ariston, Cristicchi ha aggiunto: “Mi viene in mente la prima esibizione che feci di ‘Ti regalerò una rosa’, avevo gli occhi lucidi per l’emozione, eppure quell’esibizione così imperfetta riuscì a sfondare e a bucare lo schermo. Credo che sia avvenuto anche ieri, di stare in equilibrio sull’emozione riuscendo ad arrivare alla fine, fare un bel respiro e dire ‘ok ce l’ho fatta’, vediamo adesso come vanno le altre serate. E’ un palco incredibile, magnetico. Si avverte l’energia di tutta la musica e la bellezza che si è manifestata lì sopra”.

