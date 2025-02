Al termine dell'esibizione, Kekko è stato raggiunto sul palco da Carlo Conti

Caduta dalle scale – secondo quanto si apprende – per Kekko dei Modà che però non sembra avere avuto gravi conseguenze e ha regolarmente svolto le prove generali del Festival di Sanremo in vista della prima serata di domani. Al termine dell’esibizione, Kekko è stato raggiunto sul palco da Carlo Conti che lo ha accompagnato dietro le quinte.

