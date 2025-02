Musica dal vivo con l'Orchestra Filarmonica di Modena

Debutto assoluto per la nuova compagnia di danza Tam Ballet, con la direzione artistica di Caterina Calvino Prina, venerdì 14 febbraio 2025 con il balletto per eccellenza del repertorio classico: II Lago dei Cigni. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione, come special guest, di due grandi nomi della danza internazionale: i solisti dell’English National Ballet Vsevolod Maievskyi e Anna Nevzorova. Sarà una grande opportunità per il pubblico assistere a uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il’ic Cajkovskij, nella sua versione più tradizionale interpretato per la prima volta dal Tam Ballet, la compagnia di balletto del Teatro Arcimboldi. Musica dal vivo con l’Orchestra Filarmonica di Modena diretta da Marco Dallara.

