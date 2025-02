La giovane performer veronese in gara tra le Nuove Proposte

L’incantesimo del Festival e la magia del teatro Ariston si trasformano quest’anno in una splendida realtà per Maria Tomba, giovane performer veronese che, reduce da ‘Sanremo giovani’, cercherà di coronare il suo sogno giocandosi l’agguerrita finale tra le ‘Nuove proposte’. Classe 2002, Maria Tomba fin da piccolissima ha coltivato la sua passione per la musica e il suo talento, maturando il proprio personalissimo mix di doti canore e sceniche, accompagnate da una costante vena ironica. “Sicuramente salire su quel palco è un’emozione unica – racconta a LaPresse -. Il Festival l’ho sempre seguito fin da quando ero piccola, e potere farne parte anche solo con la mia esibizione è un grandissimo onore”.

Da X Factor all’Ariston sulle note di Mia Martini e Modugno

Finalista ad ‘X Factor’ nella squadra di Fedez, Maria Tomba si è fatta apprezzare con il suo primo inedito, ‘Crush‘, e successivamente con ‘Malefica‘. Sul palco dell’Ariston Maria porta il brano ‘Goodbye (voglio good vibes)’, perfetta sintesi di positività e leggerezza, strizzando l’occhio ai suoi modelli. “Ho diversi modelli di riferimento – spiega -. Ascoltando fin da quando ero piccola, e vedendo molti video musicali essendo legata alla cultura visiva dell’arte, direi tanto Lady Gaga. E poi artisti internazionali che hanno un visione a 360 gradi del loro progetto. Da Taylor Swift a Billie Eilish e Sabrina Carpenter. A livello italiano sono legata a interpreti come Mia Martini, Mina, Giorgia e poi il cantautorato italiano. Mia madre mi ha fatto ascoltare molto Domenico Modugno a cui sono molto legata”.

“Ho fiducia nella mia generazione”

Una giovane con le idee chiare, Maria Tomba, che pur sentendosi pienamente espressione della propria generazione, la osserva mantenendo un occhio critico: “Sento di farne parte anche se magari a scuola mi sentivo leggermente fuori posto – dice -. Anche rientra nel periodo dell’adolescenza con le sue maturazioni e le sue insicurezze. Siamo al generazione dell’ansia, con i social, con il costante confronto con gli altri che aliena e distorce la realtà. Ma allo stesso tempo ho molta fiducia nella mia generazione, perché parliamo di cose che prima erano tabù”. Insieme a lei, sul palco dell’Ariston a contendersi il successo finale tra le ‘Nuove proposte’ ci saranno Alex Wyse, Settembre, Vale LP e Lil Jolie: “Si è creata un’atmosfera molto bella, molto accogliente – racconta -. Siamo consapevoli dell’unicità di ognuno di noi. Veniamo da mondi diversi e questa cosa crea un bellissimo confronto artistico che arricchisce umanamente e professionalmente”.

La “profezia” del papà

Quando salirà su quel palco, Maria Tomba scatenerà il suo entusiasmo e le sue emozioni, venate dal costante pensiero alla sua famiglia e a suo papà, venuto a mancare pochi anni fa. “Ho un bellissimo ricordo legato a lui e al Festival – ci dice -. Nel 2020 ero a Sanremo per partecipare ad un contest canoro, e con mio padre ci fermammo davanti alle transenne dell’Ariston e lui mi disse ‘un giorno canterai al Festival’. Oggi sono qui. Quindi per me è come una fiaba”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata