Ma per il giornalista Gabriele Parpiglia il rapper, in caso ultimo posto e fischi, potrebbe ritirarsi dal Festival

Sorpresa nelle quote sul Festival di Sanremo 2025, dove Fedez – dopo la tempesta di gossip degli ultimi giorni – è il concorrente che più ha fatto progressi nelle valutazioni dei bookmaker, riferisce Agipronews. Nel giro di una settimana, infatti, è crollata la quota del successo al Festival, da 31 a 9 su Planetwin365, un balzo che lo colloca all’improvviso tra i favoriti. Per quanto riguarda il successo finale comanda sempre Giorgia, in pole a 4 su Snai, tallonata ancora più da vicino da Olly, ora proposto a 4,25. Chiude il podio virtuale Achille Lauro, offerto a 7 su William Hill, seguito da Irama visto a 8 su 888sport. Più lontani in doppia cifra, Elodie a 10, seguita da Simone Cristicchi a 11 e Rocco Hunt vincente a 15 volte la posta.

Sempre tornando a Fedez secondo il beneinformato Gabriele Parpiglia, che anticipò la scelta del brano ‘Bella stronza’ da cantare con Marco Masini nella serata dei duetti, il rapper “potrebbe decidere un eventuale ritiro dal Festival qualora trovasse un’accoglienza di fischi da parte del pubblico e qualora dovesse essere ultimo in graduatoria”.

