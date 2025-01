Jovanotti sarà super-ospite a Sanremo 2025 nella prima puntata. “Sto lavorando a una cosa molto bella che ha a che fare con la passione per la musica. Ci sto lavorando giorno per giorno. Una sorpresa ‘complicata’ perché è grossa. Mi hanno dato carta bianca”, ha detto il cantante a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra ‘En Route’ organizzata nella Biblioteca Apostolica della Santa Sede in Vaticano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata