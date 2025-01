La mediazione tra le due star di Hollywood andata a buon fine a settembre, documenti in tribunale

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno raggiunto l’accordo per il divorzio. L’ormai ex coppia si è rivolta a un giudice per ufficializzare la rottura. Jennifer Lopez ha depositato lunedì, presso il Tribunale di Los Angeles, i documenti che certificano l’accordo tramite mediazione raggiunto a settembre, circa un mese dopo che la cantante e attrice aveva presentato domanda per la separazione.

Sebbene la maggior parte dei dettagli finanziari della loro separazione non siano stati svelati pubblicamente, nessuna delle due star pagherà il mantenimento dell’altro coniuge. Lopez cancellerà Affleck dal suo nome legale una volta finalizzato il divorzio. Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano sposati a luglio 2022. Lopez ha presentato domanda di divorzio ad agosto 2024, sebbene la coppia abbia dichiarato nei documenti depositati in tribunale di essersi separata ad aprile 2023.

Dopo essersi incontrati, innamorati e fidanzati nei primi anni 2000 e dopo avere recitato insieme nei film ‘Amore estremo’ del 2003 e in ‘Jersey Girl’ del 2004, la coppia si era separata per poi riunirsi di nuovo due decenni più tardi. La coppia non ha figli insieme. Affleck ha divorziato da Jennifer Garner, con la quale ha tre figli, nel 2018. Lopez si è sposata quattro volte e ha avuto due gemelli dal cantante Marc Anthony.

