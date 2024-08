La richiesta presentata alla Corte superiore di Los Angeles ha messo fine al secondo capitolo della coppia

Dopo una relazione durata due decenni, due fidanzamenti e due matrimoni, Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck. La richiesta presentata alla Corte superiore di Los Angeles ha apparentemente messo fine al secondo capitolo della coppia.

Dopo essersi conosciuti, innamorati e fidanzati nei primi anni 2000 (e aver recitato insieme in ‘Gigli’ del 2003 e in ‘Jersey Girl’ del 2004), i due si sono lasciati in parte a causa della pressione esercitata dall’opinione pubblica. Ma per la gioia di molti e forse lo scetticismo di altri, si sono riuniti due decenni dopo e si sono sposati – due volte – nel 2022. Entrambi erano già stati sposati in precedenza. Affleck, 51 anni, si è unito in matrimonio con Jennifer Garner, con cui ha tre figli, nel 2005. I due hanno divorziato nel 2018. Lopez, 54, si è sposata in precedenza tre volte: con Ojani Noa dal 1997 al 1998, con Cris Judd dal 2001 al 2003.Con il cantante Marc Anthony è stata sposata un decennio. I due sono genitori di due gemelli di 14 anni.

