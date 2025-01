Il Palarescifina di Messina è stato il palcoscenico dello speciale concerto di Capodanno “HAPPY 2025”, gran finale della decima tournée mondiale di Laura Pausini. Il Laura Pausini world tour 2023/2024 ha registrato numeri straordinari, con oltre 500.000 spettatori in 80 spettacoli, consacrando la cantante come l’artista femminile italiana più performante a livello globale. Iniziato il 27 febbraio 2023 con una maratona live tra New York, Madrid e Milano, il tour ha toccato luoghi iconici come Venezia, Siviglia, Miami, Los Angeles e New York, dove Laura si è esibita in cinque lingue al Madison Square Garden.

Una leg invernale ha poi attraversato Europa e Italia, con tappe in città come Londra, Marsiglia, Torino, Roma e Milano, queste ultime protagoniste di sei date sold out nel 2024. La Sicilia ha accolto l’ultimo spettacolo con un medley di brani disco leggendari, tra coreografie ed effetti speciali, per salutare il 2025 in grande stile. Dal palco, Laura ha dichiarato: “Sono grata per tutto ciò che questi due anni mi hanno regalato. Ho messo tutta me stessa in questo tour, travolta da un affetto incredibile e da risultati che hanno dato una nuova spinta ai miei 31 anni di carriera. Grazie ad ogni singola persona che ha scelto la mia voce e ha fatto con me anche solo una parte di questo viaggio incredibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata