La star di “Stranger Things” Millie Bobby Brown ha sposato Jake Bongiovi , figlio di Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi, in una cerimonia segreta a maggio 2024. La coppia ha poi celebrato ulteriormente a Siena, in Italia.

Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono sposate in Sardegna, Italia, a fine settembre. La coppia ha una figlia, Royce, nata tramite surrogato a novembre 2022.

Lana Del Rey ha sposato la guida di tour nelle paludi della Louisiana, Jeremy Dufrene , a settembre. La cerimonia si è svolta a Des Allemands, Louisiana, nel bayou dove Dufrene lavora come capitano presso Airboat Tours by Arthur.

L’attrice quattro volte candidata all’Oscar Saoirse Ronan e l’attore scozzese Jack Lowden si sono sposati in una cerimonia civile “sobria” a Edimburgo, Scozia, a luglio, sei anni dopo essersi conosciuti sul set di “Mary Queen of Scots.”

Il comico John Mulaney ha sposato la star di “Magic Mike” Olivia Munn durante una cerimonia intima a New York durante il weekend del 4 luglio. La coppia ha due figli.

Donald Glover ha sposato la sua storica fidanzata Michelle White a gennaio 2024. Glover ha raccontato in un’intervista a The Hollywood Reporter che si sono sposati una mattina mentre lui non era richiesto sul set della serie Prime Video “Mr. & Mrs. Smith.” La coppia ha tre figli.