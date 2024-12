(LaPresse) – Visita a sorpresa di Andrea Bocelli al Villaggio Italia di Abu Dhabi dove il tenore è impegnato in questi giorni in concerto nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. L’artista è salito a bordo dell’Amerigo Vespucci dove ha incontrato il Comandate, Capitano di Vascello Giuseppe Lai e ha firmato il libro d’onore, accolto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. “L’augurio per il nuovo anno può essere banale ma vorrei augurare a tutti la pace “- ha detto il tenore dal palco. Dopo la visita Bocelli ha omaggiato il pubblico presente cantando negli spazi del Villaggio Italia l’Inno Nazionale e la celeberrima “Con te partirò” brano simbolo del Tour Mondiale Vespucci.

