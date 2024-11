"Un album ricco di spunti umani, con testi dalla parte dei fragili, gli ultimi della società"

Il nuovo album di Fiorella Mannoia dal titolo ‘Disobbedire’ (Oyà/Columbia Records/Sony Music) esce venerdì 29 novembre. Nelle nove tracce un ritratto della cantante e della donna. Un album che celebra i 70 anni dell’artista, che racchiude canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia. Brani che guardano al nostro tempo in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

“Perché Disobbedire? L’umanità si è evoluta grazie ai disobbedienti, a cominciare da Eva. L’unico dovere che abbiamo è verso la nostra coscienza. Io ho disobbedito al comune pensiero. E adesso lo faccio sui miei palchi senza appoggiare nessun politico perché non mi piace nessuno”. Così Fiorella Mannoia spiega il titolo dell’album. Nel brano ‘La storia non si deve ripetere’ il testo ci ricorda che scegliere il futuro diverso da questo presente è compito di tutti. “E la storia va letta sui banchi di scuola affinché non si ripeta”, sintetizza Mannoia. Il brano sarà presentato in due versioni: una versione cantata interamente da Fiorella e una contenuta nell’album impreziosita dai featuring di Francesca Michielin e Federica Abbate che si uniscono alla voce della cantautrice in una sorta di preghiera intergenerazionale. La partecipazione e i temi sociali sono il fil rouge dell’intera tracklist che si apre con Mariposa.

“Un album ricco di spunti umani, con testi dalla parte dei fragili, gli ultimi della società”, sottolinea Fiorella che poi aggiunge: “Ci avviciniamo sempre di più verso un mondo divisivo, mai come in questo momento storico che stiamo vivendo ci rimettono sempre gli ultimi, basta guardare le guerre che colpiscono i civili e i bambini che pagano un prezzo altissimo pur non avendo fatto nulla. L’attacco contro Israele è stato tremendo ma la reazione verso civili a Gaza è stata terribile. Contro ogni convenzione internazionale. Appoggio la decisione della Corte penale internazionale”.

‘Dalla parte del torto’ cantata con Piero Pelù ribadisce che in questo mare di contraddizioni, dove la pace si oppone alla violenza, restare umani è la sola emergenza. “Di Pelù sentivo la sua voce già come è nato il brano prima e quindi l’ho chiamato”, confessa Fiorella che ha provato a coinvolgere in questi live anche Ivano Fossati “ma mi ha risposto che ancora non ha voglia di tornare sui palchi. Cosa penso delle nuove generazioni di cantanti? Geolier mi piace, così come Ariete, altri meno perché a volte non li capisco”.

“La Fondazione UnoNessunaCentomila sta andando avanti e bene”, aggiunge Fiorella nella giornata contro la violenza sulle donne, “Oggi si continua a discutere ancora sul patriarcato mentre ogni due giorni ammazzano una donna. I braccialetti non funzionano, importantissimo è ripristinare l’educazione civica e insegnare il rispetto e l’educazione verso le donne, gli anziani, le persone con handicap. “Dopo il grande evento al Campovolo di Reggio Emilia del 2022 con 100.000 persone unite per dire no alla violenza contro le donne – annuncia Mannoia – dopo le due bellissime serate all’Arena di Verona a maggio 2024, l’impegno di ‘Una Nessuna Centomila’ con tanti artisti a condividere il palco per questa causa, continuerà anche nel 2025. Questa volta porteremo l’evento al Sud, faremo anche questa volta un grande concerto per raccogliere fondi per i centri antiviolenza e gridare ‘basta!’. Farlo per questa nuova occasione da un palco del Sud Italia sarà bellissimo”.

In ‘Domani è primavera’ con Mannoia canta Michele Bravi. Fiorella prosegue il suo tour di concerti. Prossimi impegni: 23 novembre Genova – Teatro Carlo Felice, 25 novembre Torino – Auditorium del Lingotto, 26 novembre Torino – Auditorium del Lingotto, 28 novembre Bari – Teatro Petruzzelli, 1° dicembre Catania – Teatro Metropolitan, 2 dicembre Palermo – Teatro Biondo, 4 dicembre Avellino- Teatro Carlo Gesualdo, 5 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica. “Il mio progetto nel cassetto? – confessa Fiorella – Mi piacerebbe realizzare Onda Tropicale 2 in SudAmerica”.

