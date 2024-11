Giorgia

Sul palco dell’X Factor Arena si consumerà la puntata più attesa dai concorrenti e dai loro quattro giudici

A ‘X Factor 2024‘ arriva il primo traguardo di stagione: nel Live Show di giovedì 21, su Sky e in streaming su Now, gli artisti in gara presenteranno il loro primo inedito. Sul palco dell’X Factor Arena si consumerà la puntata più attesa dai concorrenti e dai loro quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. A introdurre questa puntata speciale e a dettare i tempi dello show, come sempre, la conduzione di Giorgia. La puntata sarà divisa in due manche. Nella prima, gli artisti faranno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno la propria canzone: – Achille Lauro, l’unico ad avere la sua formazione ancora al completo, accompagnerà I Patagarri che porteranno ‘Caravan’ (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien); Les Votives che eseguiranno ‘Monster’ (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien); Lorenzo Salvetti canterà ‘Mille concerti’ (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).

– Accompagnata dal suo Jake, Francamente canterà ‘Fucina’ (scritto da lei stessa e prodotto da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi);

– nella squadra di Manuel, Mimì porterà ‘Dove si va’ (scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi); i Punkcake presenteranno ‘Gloom’ (scritto dagli stessi Punkcake e prodotto da Gianmarco Biancardi);

– infine, nella squadra di Paola, Lowrah porterà ‘Malasuerte’ (scritto da Lowrah, Matteo Montalesi, Gianmarco Merolle, Filippo Toffanin, Max Elias Kleinschmidt e prodotto da Esseho e Andry The Hitmaker).

A seguire, nella seconda manche, sarà il momento delle cover. I Patagarri stanno preparando un mash up a tutto jazz tra ‘Tu vuò fa l’americano’ di Renato Carosone e ‘Bella ciao’; i Les Votives proporranno ‘You Know I’m No Good’, una delle canzoni più celebri dell’indimenticabile Amy Winehouse; Lorenzo Salvetti si esibirà con il brano di Tananai ‘Tango’, quinto classificato a Sanremo 2023; Francamente sarà alle prese con ‘Believe’, epocale brano di Cher che nel 1998 fece ballare il pianeta vendendo oltre 11 milioni di copie; Mimì si cimenterà con il grande classico ‘Lilac Wine’, partendo dalla versione di Nina Simone; i Punkcake si esibiranno con ‘Maps’ degli Yeah Yeah Yeahs, uno dei brani più conosciuti dell’indie rock che quest’anno compie 20 anni; infine, Lowrah sarà sul palco con ‘Hollaback Girl’, brano con cui nel 2005 Gwen Stefani entrò nelle classifiche di tutto il mondo. Nella diretta di giovedì 21 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su Tv8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo degli ospiti del quinto Live, i Coma_Cose.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, California e Fausto Lama sono il duo più interessante del panorama musicale attuale e questo giovedì presenteranno ‘Posti Vuoti’, il loro nuovo singolo dal groove energico e racconto malinconico, recentemente pubblicato dopo il successo della coinvolgente e ipnotica ‘Malavita’ (disco di platino), arrivata alla prima posizione delle classifiche radiofoniche durante l’estate 2024. Come sempre, a pochi minuti dall’inizio dello show, Gianluca Gazzoli torna alla guida dell’Ante Factor per vivere tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo, mentre per monitorare giorno per giorno il lavoro dei concorrenti e dei giudici tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su Now c’è il Daily di X Factor 2024.

