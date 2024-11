La cerimonia non lontana da Londra, presenti amici e parenti

Si è svolto oggi il funerale in forma privata dell’ex membro degli One Direction Liam Payne, morto in Argentina il 16 ottobre all’età di 31 anni. Come riferisce Hollywood Reporter, i compagni di band Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan erano presenti alla cerimonia che si è svolta in una località top secret non lontano da Londra, insieme alla famiglia e agli amici intimi del defunto cantante.

Malik ha deciso di riprogrammare le date del suo tour nel Regno Unito, che dovrebbe iniziare questa settimana, in modo da poter partecipare al funerale. Anche Simon Cowell, che ha formato e messo sotto contratto la band dopo la loro apparizione a X Factor nel 2010, era presente al funerale.

La morte di Liam Payne

Payne è morto il mese scorso in seguito a una caduta dal balcone del terzo piano del suo hotel a Buenos Aires, riportando emorragie interne ed esterne e molteplici ferite traumatiche. L’incidente ha scioccato il mondo della musica e non solo, con i quattro membri della band che si sono riuniti per rendere omaggio a Payne sui social media nei giorni successivi alla sua morte.

“Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam”, hanno scritto Styles, Tomlinson, Malik e Horan in un post congiunto su Instagram degli One Direction. “Ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente”.

I quattro hanno anche utilizzato i loro account social media individuali per pubblicare tributi personalizzati. La morte di Payne, trovato sotto l’effetto di stupefacenti al momento della caduta fatale, ha portato all’arresto di un membro dello staff dell’hotel e di un presunto spacciatore locale. Sono stati presi in custodia, secondo l’agenzia La Nacion, e le autorità hanno ottenuto l’accesso alla casa di un uomo d’affari argentino come parte delle indagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata