Fedez

Sono già oltre 200 le canzoni che Carlo Conti sta finendo di ascoltare. La deadline scadrà il 26 novembre, il 2 dicembre l'annuncio dei cantanti big in gara

Mancano otto giorni alla deadline delle candidature per il Festival di Sanremo 2025 prevista per il 26 novembre. Sono già oltre 200 le canzoni che Carlo Conti sta ultimando di ascoltare. Poi il 2 dicembre provvederà all’annuncio dei big, 24 inizialmente ma non si esclude che possano diventare 26. Tra i cantanti più gettonati nel totonomi ci sono Elodie, Arisa, Brunori Sas, Madame, Achille Lauro, Anna, Benji & Fede, Noemi, Al Bano, Olly, Coma_Cose, Luché, Rocco Hunt, Gaia. Quest’ultima potrebbe non presentarsi in coppia con Tony Effe, sulla scia del successo dell’estate ‘Sesso e Samba’. A maggior ragione se il rapper romano si presentasse in concorso da solista, così come ipotizza ‘Chi’ che vede anche una partecipazione del suo ‘rivale’ Fedez. Sarebbe un colpo mediatico non indifferente per Carlo Conti dopo la disputa tra i due. A otto giorni dalla scadenza pure Alex Britti sta pensando a una presenza al Festival. Al momento la canzone non l’ha ancora presentata ma non è escluso che lo faccia a breve. Anche Amedeo Minghi ci sta pensando, del resto probabilmente l’artista si aspetterebbe più un riconoscimento alla carriera che la gara. Così come Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri e Gianna Nannini. Nella rosa dei co-conduttori, oltre al già annunciato Alessandro Cattelan, in corsa ci sono Annalisa e Tananai, Fiorella Mannoia, Damiano David, Angelina Mango e Big Mama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata