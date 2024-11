L'ex ministro della Cultura in collegamento al Tg1 ha commentato il discorso del presidente 'in pectore' degli Stati Uniti

E’ tornato in tv l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’ex componente del governo Meloni è stato ospite, in video collegamento, con lo Speciale del Tg1 sulle elezioni presidenziali americane ‘Corsa alla Casa Bianca’, condotto da Oliviero Bergamini e Micaela Palmieri, commentando il discorso di Donald Trump a un passo dall’elezione ufficiale alla presidenza degli Stati Uniti. “Trump ha sottolineato il senso coeso della comunità politica che lo circonda – ha detto Sangiuliano -. Ha fatto un inno al buonsenso che sarà l’elemento regolatore della sua presidenza”. Si trattava della prima apparizione sugli schermi Rai per l’ex ministro della Cultura costretto a dimettersi lo scorso 6 settembre a seguito della vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla sua ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia.

