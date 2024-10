L'attore: "Segnale importante per cinema italiano"

(LaPresse) – Chiude alla grande red carpet della Festa del cinema di Roma con due grandi star, Riccardo Scamarcio e Johnny Depp, venuto a Roma per ritirare il premio alla carriera. L’attore americano si è fatto attendere per tutta la giornata disertando photo call di rito e conferenza stampa per poi lanciarsi sul red carpet senza proferire parola. Tanti i fan in estasi, felice anche Scamarcio alle prese con una produzione internazionale di altissimo livello: “Qualcosa succede – è il commento di Scamarcio sul red carpet – è una cosa bella questa che mi è successa e sento che la gente, gli italiani ne sono orgogliosi. Spero che gli piaccia anche il film perchè davvero un bel film. Scamarcio ha diviso il set oltre che con Depp anche con Al Pacino: “E’ stato incredibile, sono persone fantastiche, generose. E’ stato veramente un onore poter lavorare con artisti di questo livello”.

