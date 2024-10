All'esordio 71.369 spettatori per un incasso di 549.711 euro. Secondo posto per 'Parthenope' di Paolo Sorrentino

Partenza sprint nel box office per il film ‘Venom The Last Dance’. Secondo i dati Cinetel, nelle sale cinematografiche durante la giornata di ieri, 24 ottobre, l’ultima avventura del personaggio di Marvel Comics è stata vista da 71.369 spettatori, per un incasso di 549.711 euro realizzato in una sola giornata di programmazione. Al secondo posto un altro esordio, ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino, con 29.088 presenze e 202.735 euro d’incasso.

