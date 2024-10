La seconda rete Rai va bene in prima serata solo con programmi comici. Barbareschi come Monteleone

Un’altra tegola si abbatte sugli ascolti di Rai2. La prima serata comincia a scricchiolare. Soprattutto con le nuove trasmissioni. Non c’è soltanto il flop di ‘L’Altra Italia’ di Antonino Monteleone che nell’ultima puntata non è riuscito ad arrivare neanche all’1% di share, dopo ieri sera si aggiunge anche ‘Se mi lasci non vale’ che all’esordio ha registrato un ascolto medio di 321.000 spettatori pari all’1.82% di share. E pensare che Luca Barbareschi si è speso molto per questo programma, tanto più adesso che sta vivendo il momento magico di ‘Ballando con le stelle’. A eccezione delle prime serate con le serie poliziesche americane che almeno arrivano al 3% e di The Good Doctor che si avvicina al 5% reggono bene solo i comici: ‘Lo Spaesato’ Teo Mammucari perfino nella serata nel programma 960.000 spettatori, 6.65% di share. In passato sono sempre andati bene Boss in incognito con Max Giusti che riparte proprio questa sera e Stasera tutto è possibile che ha lanciato Stefano De Martino come big in tv. In pratica su Rai2 funzionano i programmi che divertono. Vanno male quelli che costano di più, tipo ‘L’Altra Italia’. Per contro fanno ascolti più che buoni i programmi che costano poco, tipo ‘Tg2 Storie’ di Adriana Pannitteri che in seconda serata fa ascolti intorno al 2,20% di share e la replica del mattino ha recentemente raggiunto il 5,50%. Un exploit che a Rai2 sperano presto possa raggiungere anche ‘Binario2’, che ieri mattina all’esordio dalla Stazione Tiburtina nella fascia che è stata di Fiorello ha avuto una mezza falsa partenza (100.000 spettatori e 2.26%), sottotono anche Videobox con 53.000 spettatori (1.14%).

