Il conduttore infastidito per il "linciaggio mediatico", Discovery si 'consola' con i ricavi

I tempi di Rai e Mediaset sembrano lontani per Amadeus. L’uomo dei Sanremo record in termini di audience non sfonda su Nove, dove ha portato ‘Chissà chi è’ ed è pronto a lanciare la nuova edizione de ‘La Corrida’, intramontabile della tv italiana legata al genio di Corrado. L’ultima puntata del format trasmesso in fascia access sul canale targato Discovery ha registrato 372.000 telespettatori, share 1.75%, nella prima parte e 528mila (2.50%) nella seconda.

Ama infastidito per il “linciaggio mediatico”

“Me l’aspettavo”, è stato il commento di Amadeus, intervenuto a ‘Deejay chiama Italia’. “Secondo un’indagine l’Italia è il Paese” meno “abituato a usare il telecomando” per spostarsi da un canale all’altro, ha osservato il conduttore che di recente sui social aveva pubblicato un video con un suo tutorial per cliccare il canale 9 sul telecomando. Tuttavia, ha quindi aggiunto “quando sei su un canale più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, questo lo devi tenere in conto e devi capire se è il caso di continuare a quell’ora… Perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti puoi intestardire”. La statistica, ha chiosato il presentatore, “ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere e quindi vediamo”. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti a lui vicine, il conduttore sarebbe infastidito per il “linciaggio mediatico” subito nell’ultimo periodo. Con il contratto Rai in vigore sino al 31 agosto, Amadeus non ha avuto il tempo di studiare un nuovo programma per Nove e si è dovuto affidare a format internazionali o consolidati. Vale sia per ‘Chissà chi è’ (basato sull’americano ‘Identity’) che per ‘La Corrida’. Discovery, in ogni caso – secondo quanto risulta – è già soddisfatta per l’indotto dei ricavi pubblicitari che avrebbe già consentito di rientrare dell’investimento fatto per ingaggiare l’ex conduttore di Sanremo.

