Nel pomeriggio di domenica 20 ottobre in tantissimi si sono riuniti a Madrid per rendere omaggio all’ex star degli One Direction Liam Payne. Il cantante 31enne, che ha avuto successo anche come solista, è morto mercoledì dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. I fan hanno lasciato messaggi e fiori per la star e hanno cantato le canzoni degli One Direction. Questo fine settimana sono state organizzate veglie in tutto il mondo per rendere omaggio a Payne.

