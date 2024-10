La polizia di Buenos Aires ha dichiarato in un comunicato che Payne è caduto dal terzo piano di un residence

Vigili del fuoco e forze dell’ordine davanti all’hotel di Buenos Aires dove il cantante britannico Liam Payne è morto mercoledì sera. L’ex cantante degli One Direction, 31 anni, è stato trovato morto dopo essere caduto dal balcone. La polizia di Buenos Aires ha dichiarato in un comunicato che Payne è caduto dal terzo piano dell’Hotel Casa Sur, nel quartiere alla moda di Palermo, nella capitale argentina, riportando “lesioni estremamente gravi”. I medici hanno confermato la sua morte sul posto. La polizia sembra sia stata inviata all’hotel in risposta a una chiamata di emergenza per un “uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’influenza di droghe o alcol”.

