L'ex attore porno presenta lo spettacolo teatrale sulla sua vita "Siffredi racconta Rocco"

“L’idea è nata qualche anno fa, il primo input me lo ha dato Mike Tyson che ho visto in uno spettacolo simile diretto da Spike Lee, ma il nostro Paolo Ruffini non sarà da meno, in cui si raccontava la vita di un pugile con una vita pazzesca che si diverte e che fa divertire il pubblico attraverso foto e video. Una idea geniale e per cui ho pensato che era quella la mia idea di teatro”. L‘ex attore porno Rocco Siffredi presenta così ai microfoni LaPresse lo spettacolo teatrale sulla sua vita ‘Siffredi racconta Rocco, diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione, in tour dal 29 ottobre con la prima data al TAM – Teatro Arcimboldi di Milano, poi al Teatro Alfieri di Torino (4 novembre) e al Brancaccio di Roma (18 novembre).

“Mi ha dato la voglia e lo spunto di provarci, poi mia moglie mi ha spinto ricordandomi che io mi diverto a raccontare gli aneddoti della mia vita. E poi la serie tv, in cui sembravo troppo cupo. Allora mi sono detto: me la racconto io, perché è la mia vita”, ha aggiunto. Tutto senza rimpianti. “Come faccio a dire di avere rimpianti avendo fatto il lavoro che volevo fare. Zero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata