È stato un personaggio di spicco degli ultimi cinquant'anni della scena teatrale italiana

Lutto nel mondo del teatro. È morto all’età di 94 anni Glauco Mari, personaggio di spicco degli ultimi cinquant’anni del teatro italiano. Nato a Pesaro il 1° ottobre 1930 il primo ruolo da protagonista lo ebbe a quindici anni, con una compagnia amatoriale della sua città. Nel 1949 entra all’Accademia di Arte Drammatica di Roma diretta da Silvio D’Amico.

Tra le tante messinscene in cui Mauri è protagonista, le più significative sono Rinoceronte di Eugène Ionesco, Edipo re di Sofocle, Re Lear, La bisbetica domata, Il mercante di Venezia, Tito Andronico, Riccardo III, La tempesta di William Shakespeare, Faust di Goethe, Don Giovanni di Molière, I demoni di Dostoevskij, Enrico IV di Pirandello, Volpone di Ben Jonson, Il bugiardo di Carlo Goldoni, Il canto del cigno di Anton Pavlovic Cechov.

Come regista d’opera allestisce per due volte Macbeth di Giuseppe Verdi. Mauri è stato impegnato anche nel cinema con ruoli in La Cina è vicina di Marco Bellocchio, in Profondo rosso di Dario Argento e del padre di Nanni Moretti in Ecce bombo, opera del medesimo attore-regista romano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata