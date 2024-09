La conduttrice ha smorzato le polemiche sull'eventuale partecipazione dell'influencer

“La Ferragni? Io chiedo, nella fase di casting, al mondo intero. La mia richiesta è enorme. Quando poi è venuto fuori il nome di un personaggio che quest’anno ha avuto vicende particolari questa cosa è stata enfatizzata”. Così Milly Carlucci, a margine della presentazione della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, smorzando la polemica sollevata in merito al rifiuto di Chiara Ferragni di partecipare al programma. “In realtà – spiega – sono tantissimi i personaggi con cui ho approcci durante l’anno. Per venire a fare ‘Ballando’ però devi essere in un momento della vita in cui ti va di metterti in gioco, buttarti nella mischia, vivere un po’ di leggerezza. Ma se non te la senti non te la senti, e non bisogna forzare nessuno”.

