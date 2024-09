La vincitrice dell'edizione 1991: "Sono donne in carriera che accettano le sfide, che sono curiose, si occupano di cultura e di arte”

Martina Colombari, Miss Italia 1991 a soli sedici anni, è stata la madrina dell’edizione 2024 che si è tenuta a Porto San Giorgio. Un passaggio di testimone con Ofelia Passaponti, 24enne toscana incoronata nuova “regina della bellezza”. Martina Colombari è stata accolta da star nel bellissimo teatro del comune marchigiano.

Colombari era alla kermesse accompagnata dal figlio Achille Costacurta: “Le ragazze che hanno partecipato a Miss Italia sono una fotografia perfetta dell’Italia di oggi perché sono donne che piangono si emozionano, ridono”, ha detto subito dopo la incoronazione della nuova vincitrice. “Sono donne in carriera che accettano le sfide, che sono curiose, si occupano di cultura e di arte. Sono le donne del 2024, sono le fidanzate che vorremmo per i nostri figli. Sono donne del futuro, brave, belle. Ognuno di noi è protagonista delle propria vita, fatta di salite, discese e fatiche, ma soprattutto è gratuita e quindi dobbiamo dire solo grazie. La bellezza è un valore aggiunto, la bellezza è il buon gusto, è negli occhi di chi guarda, nel tramonto, in una architettura, in una emozione, nei rapporti umani. La bellezza è da tenere cara e da proteggere ma soprattutto non è perfezione perché siamo belli proprio perché siamo diversi”.

