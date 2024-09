Ieri la proclamazione della vincitrice, la 24enne toscana Ofelia Passaponti

Il giorno dopo la elezione di Miss Italia (Ofelia Passaponti, toscana di 24 anni) è il momento dei bilanci e delle recriminazioni. Una su tutte, la mancanza di attenzione da parte dei grandi media italiani. Fino a qualche anno fa infatti la finale di Miss Italia, svoltasi ieri sera a Porto San Giorgio nelle Marche, veniva trasmessa in diretta sui canali Rai, ieri era presente solo sui canali web della manifestazione.

“Non avere la diretta tv è una mancanza di attenzione verso un modo che invece va sostenuto – avverte Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia – Ed è un mondo che si presenta con le sue verità. Io spero che in futuro si cominci a ragionare su un’assenza che pesa agli italiani che mi chiedono tutti ma proprio tutti, ma quand’è che possiamo vederla da casa?”. “Sono le ragazze ancora della porta accanto, non è vecchio come termine – ci tiene a sottolineare Martina Colombari, presidente della giuria insieme a Soleil Sorge e Giampaolo Morelli – Sono ragazze normali che hanno degli obiettivi, ideali , dei sogni nel cassetto. Non bisogna spingere i giovani ad avere per forza la performance perchè siamo in un periodo in cui se fallisci hai sbagliato, se commetti un errore sei da mettere da parte. Questo non è vero perchè se sbagli o vinci o impari”.

