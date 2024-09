La star di Hollywood è in città per seguire la fidanzata Vittoria Ceretti durante la settimana della moda

Leonardo DiCaprio è a Milano. La star di Hollywood è in città per seguire la fidanzata, la top model italiana Vittoria Ceretti, durante la settimana della moda. DiCaprio e Ceretti erano stati avvistati a inizio settembre a Brescia mentre visitavano il museo Santa Giulia e poco dopo ecco un nuovo avvistamento al Vittoriale, di cui pare che l’attore si sia innamorato. Tra una sfilata e l’altra, DiCaprio ha deciso di fare tappa in uno dei ristoranti più noti di via Montenapoleone, “Il Bacaro”, dove ha anche lasciato un biglietto di ringraziamento allo staff.

Il bigliettino per lo staff lasciato da DiCaprio

DiCaprio deve aver apprezzato particolarmente la cena, blindata e top secret per evitare i flash dei paparazzi. “A tutto lo staff de Il Bacaro Montenapoleone, grazie! Vi auguro il meglio“, ha scritto l’attore su un piccolo foglio di carta bianca. Un gesto che il personale del ristorante ha voluto celebrare postando sui propri profili social una foto del messaggio.

