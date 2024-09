Alle esequie del giornalista a Roma, l'ex conduttrice di Unomattina: "Metteva allegria"

Commozione al funerale di Luca Giurato alla Chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo. Tra le tante persone presenti, anche colleghi e amici del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. Tra questi, Eleonora Daniele ha concesso qualche battuta ai cronisti: “Luca aveva un mondo a colori in cui ci trascinava. Il bene che gli volevo era incredibile, per me oggi è un giorno tristissimo”. Presente anche il senatore Pierferdinando Casini: “Una persona con grande umanità e spontaneità, non poco per il mondo della televisione”. C’eran anche la collega e amica Livia Azzariti: “Metteva allegria tutte le mattine e si lavorava in questo modo prezioso”, ricordando anche il rapporto di Giurato con le sue gaffe: “Gli piacevano, non se ne preoccupava, le faceva senza preoccuparsene”.

