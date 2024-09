Il leader dei Foo Fighters ha dichiarato di voler essere "un genitore amorevole e solidale" con la bambina

Dave Grohl, leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana, ha ammesso pubblicamente attraverso un post Instagram di aver avuto una figlia fuori dal matrimonio. L’artista è sposato da 21 anni con l’ex modella Jordyn Blum, dalla quale ha avuto tre figlie. Grohl intende fare “tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia” e guadagnarsi “il loro perdono“, scrive nel post.

Grohl ha in ogni caso espresso la volontà di essere “un genitore amorevole e solidale” della bambina nata al fuori della relazione coniugale. Il leader dei Foo Fighters è stato in passato sposato con la fotografa Jennifer Leigh Youngblood: l’artista ha spiegato in passato come l’infedeltà avesse contribuito al loro divorzio.

